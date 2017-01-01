رهط : العثور على جثة مواطن من قطاع غزة داخل محل تجاري

غزة / سما /

تم صباح اليوم، الجمعة، العثور على جثة مواطن (57 عامًا) من قطاع غزة، داخل محل تجاري في حي رقم 19 بمدينة رهط في الداخل المحتل، وقد فارق الحياة على ما يبدو نتيجة نوبة قلبية حادة.

ووصلت إلى المكان سيارة إسعاف، وحاول الطاقم الطبي إنعاشه لمدة طويلة، إلا أنه أقر وفاته في النهاية.

وفي المقابل شرعت شرطة رهط بالتحقيق في ظروف الوفاة ، حيث سيتم نقل جثمان المرحوم لمعهد الطب الشرعي أبو كبير لمعرفة سبب الوفاة.

وأفادت مصادر محلية لـ "كل العرب" أن المرحوم هو من قطاع غزة ويعمل منذ أشهر في المحل التجاري.

المرحوم هو سفيان قنّيطة (أبو ماهر)، من سكان مدينة غزة، كان يعمل تاجرا لاستيراد البضائع من الصين إلى قطاع غزة، حيث تدهورت أوضاعه الإقتصادية عام 2017، وبدأ يتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بتصريح تاجر، حتى استقر في نهاية المطاف في مدينة رهط في النقب .