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معاريف : قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس

الجمعة 16 أكتوبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : قطر وإسرائيل تناقشان برنامج مساعدات كبير لغزة للتوصل لتهدئة طويلة مع حماس



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، عن برنامج مساعدات كبير لقطاع غزة، سيتم بين إسرائيل وقطر، لمنع أي تصعيد.

وقالت "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، إنّ إسرائيل معنية بإحداث حالة من الهدوء طويل الأمد وليس لفترة قصيرة مع غزة، مؤكدة أنّ قطر شريكة معها في المحادثات التي تجري مع حماس برفقة دول أخرى.

وأكدت، أنّ الجيش الإسرائيلي يضغط من أجل تسوية طويلة مع حماس في غزة، حيثُ جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات ولقاءات على  مستويات مختلفة مع قطر، لمحاولة بناء برنامج دعم كبير للمساعدات الانسانية لانعاش الاقتصاد في غزة.

وأوضحت، أنّ إسرائيل تحاول هذه المرة للوصول إلى  خطة فاعلة لجمع التبرعات والمشاريع الكبيرة، خاصة وأنّ نسبة البطالة بلغت في قطاع غزة خلال أزمة كورونا 60%، فيما انخفض الأجر اليومي من 63 شيكل إلى 58 شيكل.

وتابعت، أنّ الجيش وضع توقعاته بأنّ أي تدهور للوضع الاقتصادي في غزة سيضر بالاستقرار الأمني لإسرائيل، مؤكدةً أنّه "طالما استمر الهدوء في قطاع غزة ستبقى إسرائيل هادئة".

#حماس #غزة #قطر #اسرائيل #تهدئة

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