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مصرع مواطن وإصابة 11 آخرين جرّاء حادث سير في النصارية

الخميس 15 أكتوبر 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن وإصابة 11 آخرين جرّاء حادث سير في النصارية



نابلس /سما/

 لقي المواطن مجاهد عبد الجبار شريدة (42 عاماً) من قرية سالم شرق نابلس، مصرعه، فيما أُصيب 11 مواطناً آخر، ثلاثة منهم بحالة خطيرة جرّاء حادث تصادم مركبتين وقع مساء الخميس في شارع قرية النصارية، شمال شرق نابلس.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفتي العمليات في شرطة محافظة طوباس ونابلس تلقتا بلاغين عن حادث سير وقع في قرية النصارية، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان الحادث وباشروا التحقيق بظروفه.

ونقلت جثة المواطن شريدة وعدة اصابات الى المستشفى التركي في مدينة طوباس، فيما جرى نقل عدد من المصابين الى مستشفيات نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن الحادث نجم عن تصادم مركبتين احداها كانت تقل عمالا من قرية سالم كانوا في طريق عودتهم الى منازلهم، والثاني مركبة خاصة لعائلة من قرية سرطة في محافظة سلفيت.

وأضاف ان الحادث اسفر عن وفاة مواطن تم نقله الى المستشفى التركي في مدينة طوباس، فيما وصلت إلى مستشفيات نابلس عدة إصابات متفاوتة.

#وفاة مواطن #حادث سير #نابلس

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