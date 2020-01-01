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63 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

الخميس 15 أكتوبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
63 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس



القدس المحتلة /سما/

 اعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس عن تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وامس في صفوف المواطنين المقدسيين.

واشار الطبيب المقدسي الجبريني ان اصابات اليوم بلغت ٣٣ اصابة بينما تم امس تسجيل ٣٠ اصابة كما اعلن عن تعافي ١٠٦ حالات ، لتنخفض بذلك عدد الحالات النشطة الى ٥٩٨.

ودعا الجبريني المقدسيين ومن تظهر عليهم أعراض الى إجراء الفحوصات دون قيود في محطات الفحص بالشيخ جراح وجبل المكبر ونقطة مخيم شعفاط.

كما طالب الطبيب الجبريني المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتعاطي بايجابية مع اجواء التفاؤل الحذر، وإنخفاض الاصابات لاستعادة اجواء الحياة الطبيعية تدريجيا.

#القدس #فيروس كورونا

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