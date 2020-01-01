  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

الخميس 15 أكتوبر 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6480، و269 حالة وفاة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، إلى مغادرة 3 دفعات جديدة من الطلبة والمواطنين الى كل من الدوحة، والقاهرة، ودبي، للالتحاق بدراستهم واسرهم وأعمالهم، ووصول الدفعة الأخيرة من الاحباب العالقين في إسطنبول ارض الوطن.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا في كل من اوهايو، وفلوريدا، وميتشيغن، ليرتفع عدد الاصابات بصفوف جاليتنا في أميركا إلى 3897، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم

كشف تفاصيل مثيرة حول عملية الشهيد نعالوة وملاحقته

صحيفة إسرائيلية: الحقيقة مريرة.. فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

ترامب: لست أشهر شخص في العالم وهذا الرجل يتصدر بفارق كبير!

اسعار العملات مقابل الشيكل

موعد عرض مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول 2020 على شاهد

قصر هند القحطاني الجديد يتصدر مواقع التواصل (شاهد)

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: لم يعد هناك مجال لأي ضغوطات لإفشال المصالحة.. والعاروري بعث رسالة طمأنة لـ"فتح"..!

صحة غزة تكشف تفاصيل خطتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

جنرال إسرائيلي يتحدث عن صفقات تبادل الأسرى وعواقبها: تؤدي لتضارب واضح في المعايير!

وزارة الصحة: 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و241 حالة تعاف

البرهان

كاتبة سودانية تكشف المستور عن تطبيع بلادها مع إسرائيل