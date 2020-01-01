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جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ديربي ميلانو .. موعد مباراة ميلان والانتر والقنوات الناقلة مباشر

الخميس 15 أكتوبر 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديربي ميلانو .. موعد مباراة ميلان والانتر والقنوات الناقلة مباشر



روما / سما

أعلن اتحاد كرة القدم، موعد مباراة ميلان ضد الانتر والقنوات الناقلة التي من المقرر أن تجري على ملعب سان سيرو (جوزيبي ميانزا) ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة الانتر وميلان السبت القادم 17 تشرين أول / أكتوبر، الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وسوريا وقطر وفلسطين والكويت والأردن والعراق والبحرين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن صافرة بداية اللقاء تكون في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي، السادسة في القاهرة والخرطوم، الخامسة في الرباط والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لديربي ميلانو 2020

وتعرض مباراة الديربي بين الانتر وميلان على بي إن سبورت بالعربية (beIN Sports HD 4، beIN Sports FR HD 1)، بالإضافة إلى محطات إيطالية منها (Digi Sport 1 HD Hungary).

ولم يفز ميلان على الانتر منذ موسم 2017، إذ شهد الانتصار الوحيد له بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن يخسر جميع المواجهات المباشرة معه في الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان إلى الثأر في ديربي الغضب، حيث كان الفوز الأخير له على الانتر في الدوري قبل نحو أربع سنوات، حينما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد على السان سيرو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف خلف أتلانتا المتصدر، في حين لدى الانتر 7 نقاط بالترتيب الخامس بالتساوي مع يوفنتوس وساسولو.

ويشهد السبت غير مباراة ديربي ميلانو (الغضب)، لقاء نابولي ضد أتلانتا، يوفنتوس أمام كروتوني، سامبدوريا ولاتسيو، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.


جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020

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