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شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة

الخميس 15 أكتوبر 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة



بيروت / سما

نقدم لكم متابعي وكالة سما، رابط مشاهدة مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 5 الخامسة التي عرضت على قناة إم بي سي 4 (mbc4) مباشرة قبل قليل، وتعاد منتصف هذه الليلة.

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل عروس بيروت، العديد من الأحداث الجديدة، إذ تحدثت ثريا مع هادي حول طلب والدته من شقيقه مراقبته، ما اضطره إلى توضيح سر علاقته.

وقالت ثريا خلال حديثها لهادي : "قلبك عم يدق بسرعة لدرجة أنه سيخرج من محله، هل تعرف هذا الشعور. أترك نفسك"، فيما رد : "لا أعرف ولا أحس أن هناك مثل هذا الشعور".

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واختتمت الحلقة الماضية من عروس بيروت، بعد خبر مخيف قلب مزاج القصر بأكمله، إذ ظهر فارس ونايا مع والدتهما أثناء اللعب مع الطفلة المولودة الصغيرة داخل غرفتها.

وقالت : "أنا أريد أن اهتم في البنت الصغيرة ولا أريد خلق مشكلة أكون السبب الرئيسي فيها. شوفي كيف مرتاحة في حضنك"، بينما قال لها : "هي التي قررت مع مين سوف تكون".

وأثناء تجهيز طاولة السفرة، كان الجميع ينتظر سلمى وسط أجواء التفاؤل تسود القصر، حتى جاء خبر الحادث الذي هز الجميع، بعد وفاة العم شهاب نتيجة حادث سير على الطريق.

يشار إلى أن مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني، قد حقق في الأيام الماضية، نسب المشاهدات الأعلى ضمن المسلسلات التي تعرض في شهر أكتوبر؛ كونه يأتي استكمالا لأحداث الموسم الأول.

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