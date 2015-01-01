مدريد / سما

كشف مصادر اسبانية، موعد مباراة ريال مدريد وقادش القادمة والقنوات الناقلة بث مباشر، في إطار مواجهات الأسبوع السادس من الدوري الاسباني "الليغا" على ملعب سنتياغو برنابيو.

وأوضحت أن موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش، يوم السبت السابع عشر من الشهر الجاري، الساعة 08.30 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 10.30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتكون بداية المباراة وفق وقت السعودية ولبنان والأردن والعراق وقطر والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا الساعة 09.30 مساءً، 7.30 لدى الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

ويعرض هذا اللقاء مباشرة على بي إن سبورت باللغة العربية، تحديدا (beIN Sports HD 3، beIN Sports Connect)، إلى جانب قنوات إسبانية (Movistar LaLiga HD، Max Sport 4 HD).

ويمتلك أنصار ريال مدريد ذكرى أليمة أمام قادش، الذي أقصى الملكي من مسابقة كأس ملك إسبانيا موسم 2015 - 2016 حينما كان ينافس الأخير في دوري الدرجة الثانية.

وشهد التاريخ، سبع مباريات بين الفريقين، تفوق قادش في اثنتين منها، وفاز ريال مدريد في المواجهات الأخرى كافة سواء في الدوري أو كأس الملك وكأس رامون دي كارانزا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020 برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، في حين يمتلك قادش 7 نقاط في المركز التاسع من خمسة لقاءات لعبها في الليغا.



