عورتاني يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي دعم التعليم في ظل المشهد الكوروني

رام الله /سما/

تباحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الخميس، في آليات استدامة الدعم الأوروبي لقطاع التعليم في ظل تحديات المشهد الكوروني.

وثمن عورتاني، وفق بيان للوزارة، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودعمه للقطاع التعليمي، لافتاً إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الحالة الكورونية والإجراءات الصحية التي تتخذها الوزارة لحماية الطلبة والمعلمين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الموارد المالية للحكومة الفلسطينية والتي تنعكس سلباً على واقع التعليم، خصوصاً فيما يتعلق بانتظام رواتب المعلمين.

كما تناول اللقاء سبل دعم التعليم في المناطق المصنفة "ج" ومؤازرة المدارس الواقعة في هذه المناطق لا سيما مدرسة رأس التين التي يهدد الاحتلال بهدمها.

واستعرض الوزير الجهود المتواصلة للتطوير التربوي، والذي يستند بالأساس إلى الإرادة السياسية والدعم الشعبي لهذا المسار، وانطلاقاً من أهمية التعليم في تعزيز منظومة المواطنة بكل مضامينها الإيجابية، والرواية والهوية الوطنية، والمساهمة في الحضارة الإنسانية؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة.

بدوره، أكد بورغسدورف سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للجهود التطويرية التي تقودها وزارة التربية، وتعهد بديمومة التعاون واستدامته بما يلبي الاحتياجات والتطلعات التي تسهم في خدمة العملية التعليمية؛ خاصة في ظل التحديات التي تشهدها عديد القطاعات التنموية في فلسطين والعالم.