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"التعليم بغزة": عملية التقييم التعليمية والصحية لطلبة "التوجيهي" مستمرة

الخميس 15 أكتوبر 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم بغزة": عملية التقييم التعليمية والصحية لطلبة "التوجيهي" مستمرة



غزة /سما/

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، مساء اليوم الخميس، إنه استكملنا الأسبوع الأول من دوام طلبة الثانوية العامية وسنأخذ أسبوعًا آخر من أجل استكمال عمليات التقييم للمرحلة الأولى والتجهير للمراحل القادمة لنتمكن من استئناف الدراسة في القريب العاجل.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن عملية التقييم لكافة الجوانب التعليمية والصحية لهذه المرحلة مستمرة، سعيًا لاستئناف المراحل الأخرى عندما تتهيأ الظروف.

وعبرت عن شكرها وتقديرها العاملين من إداريين ومعلمين وفنيين وموظفي خدمات لما بذلوه من جهود مقدرة، كما ونشكر المجتمع المحلي على ما قدمه من دعم وإسناد.



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