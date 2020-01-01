الكنيست الإسرائيلي يصادق على اتفاقية السلام مع الإمارات..

القدس المحتلة /سما/

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت 80 عضوًا لصالح الاتفاقية وعارضها 13.



وهاجم رئيس الوزراء نتنياهو، اليوم الخميس، المعارضة الفلسطينية لاتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال في خطابه في الكنيست بكامل هيئته "عرضت على الفلسطينيين مقترحات سخية جدا على مر السنين ورفضوها مرارا وتكرارا. إذا انتظرنا رفع الفيتو الفلسطيني سننتظر وقتا طويلا".

وقال نتنياهو إنه "لا توجد بنود سرية ومجهولة في الاتفاق مع الإمارات، هناك ثلاثة أمور تميز هذه الاتفاقية، فهي لا تتخلى عن أراضي الوطن. ثانيا، إنها اتفاقية سلام دافئة. ولها أيضا اتفاقيات اقتصادية ذات إمكانات هائلة لإسرائيل".



ومن المتوقع أن تستمر المناقشة عدة ساعات وتنتهي بالتصويت على الموافقة على اتفاقيات ابراهام للسلام، والتي تشمل معاهدة سلام وعلاقات دبلوماسية وتطبيع كامل بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.



وأوضح نتنياهو في خطابه "دول عربية كثيرة تغير نهجها تجاهنا. إسرائيل التي كان ينظر إليها على أنها عدو، ينظر إليها اليوم على أنها حليفة، والنقطة التي أحدثت التغيير هي نضالنا ضد الاتفاق النووي مع إيران".

وأشار الى انه "رفض الفلسطينيون مقترحات السلام على مر السنين. وإذا انتظرنا رفع الفيتو الفلسطيني فسوف ننتظر طويلا".



وصادقت الحكومة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ولي عهد الامارات. واتفق الزعيمان على الاجتماع قريبا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل وفد إماراتي أميركي، يضم وزراء من أبوظبي، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.