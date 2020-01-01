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هنية يعلن إعادة فتح الأندية والملاعب الرياضية

الخميس 15 أكتوبر 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن إعادة فتح الأندية والملاعب الرياضية



غزة /سما/

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إعادة فتح الأندية والملاعب والصالات الرياضية باستثناء صالات الجيم، وفق الشروط الصحية المعلنة.

وأضاف هنية بأنه بناء على خطة إعادة فتح الأندية والملاعب الرياضية المقدمة من المجلس الأعلى للجهات المختصة، فقد تم الموافقة على فتح الأندية والملاعب .

وأكد هنية على ضرورة استعداد الأندية والاتحادات الرياضية لاطلاق الموسم الرياضي الجديد، خلال الفترة  المقبلة.

وقدم هنية شكره للجنة العمل الحكومي ولجنة الطوارئ على رأسها د. محمد عوض ، وم. سهيل مدوخ ، والتي وافقت على مقترح المجلس الأعلى بإعادة فتح الأندية والملاعب الرياضية.

#عبد السلام هنية #الاندية الرياضية #قطاع غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #رياضة

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