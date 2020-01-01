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موعد مباراة برشلونة وخيتافي القادمة والقنوات الناقلة وجدول الترتيب

الخميس 15 أكتوبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة برشلونة وخيتافي القادمة والقنوات الناقلة وجدول الترتيب



مدريد / سما

أعلنت مصادر إسبانية، موعد مباراة برشلونة وخيتافي القادمة والقنوات الناقلة بث مباشر ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا".

وذكرت أن موعد مباراة برشلونة وخيتافي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، الثامنة لدى المغرب وتونس والجزائر.

وتبدأ هذه المباراة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس الليبية، فيما حين تكون العاشرة لدى الرياض والكويت والقدس وبغداد وبيروت وعمان ودمشق والمنامة والدوحة.

وتعرض مباراة برشلونة ضد خيتافي من ملعب كولسيوم الفونسو بيريز على قناة بي إن سبورت بالعربية (beIN Sports HD 3، beIN Sports Connect، Max Sport 4 HD، Movistar LaLiga HD).

جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020

ويسعى برشلونة إلى اللحاق بغريمه ريال مدريد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط، فيما لم يحصد البارسا سوى 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

ولم يتفوق خيتافي على برشلونة منذ موسم 2011 الذي فاز فيه بمباراة ذهاب الدوري بهدف نظيف، إذ فشل طوال السنوات التسع الماضية في تحقيق الانتصار سواء على ملعبه أو كامب نو.

يشار إلى أن موعد مباراة برشلونة وخيتافي يكون قبل لقاء ريال مدريد ضد قاديش، أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو، غرناطة مع إشبيلية، وذلك لحساب مواجهات الأسبوع ذاته بالليغا.

جدول ترتيب الدوري الاسباني 2020

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