شاهد نت .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية

أبو ظبي / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية TheVoiceSenior الذي يعرض على قناة إم بي سي (mbc1) مساء يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 بمشاركة أجمل الأصوات العربية.

ويُمكن مشاهدة ذا فويس سينيور الحلقة 2 مباشرة على شاشة إم بي سي عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11470، معدل ترميز 27500 عمودي، التصحيح 6 / 5 أو عن طريق منصة شاهد vip المدفوعة بمقابل.

وتنشر قناة إم بي سي، جميع مقاطع الحلقة الجديدة من ذا فويس سينيور عبر منصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما يوتيوب التي تضم جميع الأغاني التي قدمها المشتركون هذه الليلة أمام الجمهور.

ذا فويس سينيور الحلقة 2 الثانية اضغط هنا

وعرضت القناة على يوتيوب، إجابة لجنة التحكيم على سؤال (ما هي طبخات جدتك)، إذ قال المطرب هاني شاكر إن طبخ جدته كان له طعم مذهل، فيما تعلمت منها والدته التي تجيد صناعة الملوخية والقلقاس الذي يفضله.

بدورها، ذكرت نجوى كرم أن جدتها تجيد العديد من الوصفات اللذيذة التي تصنعها بحب كبير، "نفسها يختلف عن والدتي"، بينما أوضح ملحم زين أن جدته أم والدته لا تزال على قيد الحياة وتجهز لهم أجمل أنواع الطبخ.

وأضاف الفنان اللبناني : "جدتي ربتني ولدي أخوال من عمري، هي أم ثانية ويربطني وجدان فيها، ودائما أفكر أن هذه الأيام راحت بسبب المسؤولية والعائلة والسفر، وحتى الآن أحبها وأكلها كثيرا".

من جانبها، قالت سميرة سعيد عضو لجنة تحكيم ذا فويس سينيور إن جدتها توفيت وهي صغيرة جدا، والأخرى أم والدتها لم تكن تطهو الأكل؛ لأنها عاشت في أيامها الأخيرة في بيت ابنها.