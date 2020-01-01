الجمهوريّون يستعدّون: الانتكاسة قادمة..!

واشنطن /سما/ أ ف ب

أقرّ السناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الخميس، بأن لدى الديموقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. ويعدّ غراهام أبرز مسؤول جمهوري يتوقّع خسارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وقال غراهام، المقرّب من الرئيس الجمهوري، لمنافسيه مشيرا إلى الزخم الذي يبدو أن المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، حشده في مواجهة دونالد ترامب "لديكم فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الرئاسية".

لكنّ ترامب يبدو أنّه ليس الجمهوري الوحيد المعرّض للخطر في الانتخابات. فبينما يتراجع سيد البيت الأبيض في الاستطلاعات قبل 20 يوما على الاقتراع، يكافح حزبه للمحافظة على الأغلبية التي يحظى بها في مجلس الشيوخ.

وفي مقابل ابتعاد موالين للحزب الجمهوري عن الرئيس وطريقة تعاطيه مع أزمة تفشي فيروس كورونا، ينظّم الديموقراطيون حملات قوية في الولايات المتأرجحة، التي تعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات.

ويتفاقم الضغط على الجمهوريّين إثر أول مناظرة لترامب واجه فيها بايدن، والتي رفض الرئيس خلالها إدانة النزعات القومية لشريحة من البيض، إضافة إلى خطوته المثيرة للجدل لترشيح قاضية جديدة لتولي مقعد في المحكمة العليا مع اقتراب موعد الاقتراع.

والسناتور غراهام نفسه، رغم أنه سيناتور بارزًا، إلا أنه يخوض معركة من أجل مسيرته السياسية في كارولاينا الجنوبية في وجه خصم يحظى بتمويل كبير بدرجة غير متوقعة.

ويحظى الجمهوريون بغالبية 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47، لكنهم يتخلّفون في أربعة سباقات انتخابية على مقاعد يسيطرون عليها، بينما لا يبدو أنهم في وضع جيّد في سباقات غير معروفة النتائج في خمس ولايات أخرى.

وإذا فاز الديموقراطيون بثلاثة مقاعد وبالبيت الأبيض في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، فسينتزع الحزب مجلس الشيوخ، بينما يكون لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، القول الفصل في حال تعادلت الأصوات (50 مقابل 50).

وقال السناتور الديمقراطي عن ديلاوير، كريس كونز، الحليف المقرّب من بايدن، لفرانس برس في وقت متأخر الثلاثاء، "أشعر بالتفاؤل" حيال فرص الديموقراطيين، وأضاف "أعتقد أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسيسيطر الديموقراطيون على مجلس الشيوخ".

وأشار موقع التحليلات الإحصائية "فايف ثيرتي إيت.كوم" إلى أن فرص الديموقراطيين في استعادة مجلس الشيوخ تبلغ 68 من 100.

"مذبحة بمقاييس ووترغيت"

وليس غراهام وحده من حذّر من خسارة الجمهوريّين، فسبقه السناتور المحافظ تيد كروز الموالي لترامب من أن الجمهوريين قد يواجهون "مذبحة بمقاييس ووترغيت" في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأما السناتور عن تكساس جون كورنين، الذي يخوض معركة أصعب من المتوقع لإعادة انتخابه، فامتنع عن القول إن على الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات التخلي عن ترامب حتى لا يتسبب بهزيمتهم، وقال لفرانس برس "إنه يحظى بشعبية كبيرة في بعض هذه الولايات، لذا أعتقد أن ذلك سيكون قرارا سيئا"، لكنّه رفض توضيح إن كان الرئيس يشكّل دعما له في تكساس.

وقال "آمل بأن يكون أدائي بأفضل منه في الولاية".

بينما يُتوقّع خسارة السناتور الديموقراطي دوغ جونز في ألاباما المحافظة. وباستثنائه، يتوقع الديموقراطيون تحقيق مكاسب.

وتعد أريزونا وكولورادو ومين الولايات الثلاث التي تميل للديموقراطيين منذ شهور، ويخشى الجمهوريون من أن يضر بهم الرئيس.

وسُئلت السناتورة عن أريزونا مارثا ماكسالي والسناتور عن كولورادو كوري غاردنر في مناظرات مؤخرا مع منافسيهما الديموقراطيين إن كانا فخورين بدعمهما لترامب. وتجنّب كلاهما الإجابة.

وقالت ماكسالي، الطيارة العسكرية المتقاعدة التي تتخلّف عن رائد الفضاء مارك كيلي بثماني نقاط في الاستطلاعات "أشعر بالفخر لقتالي من أجل أريزونا كل يوم".

وأما سوزان كولينز من ميْن، الولاية التي صوتت على غرار كولورادو لصالح منافسة الرئيس هيلاري كلينتون في 2016، فوقفت مؤخرا في وجه الرئيس، إذ عارضت محاولته الدفع بمرشحته للمحكمة العليا قبل وقت قصير من موعد الانتخابات.

لكن ساره جدعون، رئيسة برلمان ميْن الديموقراطية التي تنافس كولينز، تصدّرت كل استطلاع مهم تقريبا جرى في الولاية هذا العام.

كما أن كارولاينا الشمالية تميل إلى اليسار، حيث خسر الجمهوري توم تيليس، الذي على غرار ترامب أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، 4,3 نقاط في الاستطلاعات لصالح كال كانينغهام.

وجاء ذلك على الرغم من فضيحة رسائل نصية جنسية أقر بها كانينغهام.

ولطالما أظهرت خارطة مجلس الشيوخ للعام 2020 تفضيل الديموقراطيين، في وقت يدافعون عن 12 مقعدا مقابل 23 للجمهوريين.

لكن ولايات مثل أيوا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية ومونتانا تبدو غير معروفة النتائج، في تطور استثنائي بالنسبة للديموقراطيين.

وهناك مقاعد أخرى قد تدخل السباق بما فيها تكساس وألاسكا وكانساس وحتى مقعد زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل في كنتاكي.

وفي كارولاينا الجنوبية، يبدو أن غراهام أمام مشكلة سياسية مزدوجة إذ يجد نفسه بين ولائه لترامب وتراجعه عن تعهّده عدم المضي قدما بترشيح قاض للمحكمة العليا خلال عام الانتخابات.

وقال غراهام الثلاثاء "في ما يتعلّق بكيفية تأثير ذلك على الانتخابات، فسنعرف مع مرور الوقت".

لكنه تجاهل المؤشرات إلى أن إدارته لعملية تثبيت القاضية قد تكلفه مقعده في مجلس الشيوخ.

وأصر على أن "هذه ليست حتى فكرة بعيدة بالنسبة لي. ثقوا بي، أعرف كارولاينا الجنوبية. أيمي باريت مناسبة لكارولاينا الجنوبية".

في الأثناء، يتقدم خصمه جيم هاريسون. وأعلن الديموقراطي أنه جمع 57 مليون دولار في الفصل الثالث من العام، محطّما المبلغ القياسي الفصلي السابق لأي مرشح لمجلس الشيوخ الأميركي.