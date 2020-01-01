أحكام وإداري وتمديد توقيف أسرى وإفراجات

رام الله /سما/

حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم، على الأسير لواء الجعص من مخيم جنين بالسجن لمدة 32 شهراً، والأسير نافع جمال عوني من نابلس، بالسجن الفعلي لمدة عام، فيما حكمت المحكمة المركزية في القدس على الأسير صلاح علي الرازم (19 عاماً) من مدينة القدس بالسجن لمدة 36 شهراً .

وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير مراد شهاب من بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي، وحولت الأسير الشيخ سليم شماسنة من بلدة قطنة، شمال غرب القدس، للاعتقال الاداري لمدة أربعة أشهر، علماً أنه اعتقل بداية الشهر الجاري.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال الشاب حاتم جردات من حي الأشقرية بالقدس حتى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيق معه، والأسير الجريح محمد زكارنة من قباطية جنوب جنين، حتى تاريخ 17/ 11/ 2020، والأسير مجد نايف مصطفى من بيت حنينا بالقدس حتى يوم الأحد المقبل.

وأفرج الاحتلال عن الأسير عبد الرحيم خالد منعم من جنين بعد عامين من الاعتقال، والأسير بركات غالب برهان من نابلس بعد قضاء عامين ونصف العام خلف القضبان.