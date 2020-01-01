الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد أسير يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة

رام الله /سما/

قدم الادعاء الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد أسير فلسطيني، يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، بزعم محاولته العمل على قرصنة إلكترونية لهواتف كبار ضباط مصلحة السجون.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن الأسير الفلسطيني أقنع أسيراً آخر حُرر من السجن مؤخراً بالعمل مع مجموعة من الفلسطينيين لتنفيذ عملية القرصنة الالكترونية ضد هواتف كبار الضباط وإنتاج مادة إعلامية مسيئة ضدهم وضد مصلحة السجون.

وأشار الموقع إلى أن الأسير موجود حالياً في العزل الانفرادي، مشيراً إلى أنه معتقل بالسجن المؤبد بعدة تهم.