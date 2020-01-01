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عشرات الاصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط

الخميس 15 أكتوبر 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط



القدس المحتلة /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الشارع الرئيسي بمخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو البيوت والسكان والمركبات والحافلات.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح البنايات والمجمعات التجارية، ولاحقت الشبان في الشارع، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للادموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية في الشارع الرئيسي بالمخيم أبوابها، خلال اقتحام المخيم.

#قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #مواجهات #القدس

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