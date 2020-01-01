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السعودية... عطل عام في تطبيق "اعتمرنا" ووزارة الحج تعلق

الخميس 15 أكتوبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية... عطل عام في تطبيق "اعتمرنا" ووزارة الحج تعلق



وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الخميس، عن عطل عام في تطبيق "اعتمرنا".

وكشفت الوزارة عن أنها تعمل على إصلاح المشكلة التي تعرض لها التطبيق، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وأكدت الوزارة العطل بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: "عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا تأتي رسالة المستخدم غير مسجل في تطبيق توكلنا وأنا مسجل فيه".

وأوضح مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين "رقم الخطأ 106 وهذه مشكلة عامة نعمل على إصلاحها".

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا"، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وتطبيق "اعتمرنا" يعمل على الهواتف الذكية تملكه وزارة الحج والعمرة في المملكة.

وأفادت صحيفة "المواطن"، مساء يوم الأحد، بأن حجم التطبيق يبلغ 45.8 ميغا بايت، وهو متاح حاليا لمستخدمي هواتف "آبل"، وسيتم إتاحته قريبًا لمستخدمي هواتف أندرويد.

ويتطلب التطبيق نظام تشغيل iOS 12.0 أو أحدث وهو ‫‏متوافق مع iPhone,‏ iPad و ‫iPod touch.‏ ويدعم المشاركة العائلية، حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق، مع تمكين المشاركة العائلية، ما يعني أنه لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

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