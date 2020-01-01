الفنان محمد عساف يعقب على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

ابو ظبي/سما/

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، مساء يوم الخميس، على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول الممنوح له للأراضي الفلسطينية.

وذكر عساف في تغريده له عبر صفحته الرسمية فيسبوك:"ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية هو استمرار لسياسات القمع، وكبح الحريات التي يعاني منها شعبي".

وتابع: "لن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيْ...بقلبي يا بلادي".

اقرا/ي ايضا: قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

وفب وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ، أن حكومة الاحتلال ستسحب من الفنان محمد عساف، تصريح الدخول الممنوح له للأراضي الفلسطينية.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، إن القرار جاء بعد عدة أشهر عمل خلالها مركز "بادين لدراسات الشرق الأوسط" على كشف أنشطة عساف.

وزعمت الصحيفة، أن عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للكفاح المسلح ضد "إسرائيل"، الأمر الذي دفعها لاتخاذ القرار.

وأشارت، إلى أنه على الرغم من أن "إسرائيل" لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها تعمل مع "أونروا" لوقف أنشطته معها، لافتةً إلى أنه سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة عساف.

يشار الى ان الفنان محمد عساف من سكان مدينة خانيونس يواجه عراقيل اسرائيلية حال قرر الدخول لقطاع غزة