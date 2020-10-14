وزير إسرائيلي يقترح إقامة الأعراس داخل "كبسولات" ونتنياهو يرد (فيديو)

وكالات

اقترح وزير الداخلية الاسرائيلي تنظيم الأعراس داخل "كبسولات"، للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق تشهده البلاد يحظر التجمعات.

وجاء الاقتراح الذي تقدم به وزير الداخلية آريه درعي رئيس حزب "شاس" الديني، بعد اقتحام الشرطة عرسا للمتدينين في مستوطنة قريبة من القدس مساء الأربعاء أسفر عن إصابات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

דם ממש בחתונה בגבעת זאב עכשיו pic.twitter.com/YXZABG47wL — גלעד כהן | Gilad Cohen (@GiladCohenJR) October 14, 2020

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراح "درعي"، وقال إنه "يمكن أن يؤدي إلى مأساة مروعة"، في إشارة لتزايد أعداد المصابين بكورونا.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية عرسا أقيم داخل منزل بمستوطنة "جفعات زئيف" شمال غربي القدس، بدعوى انتهاك القيود المفروضة على التجمعات.

وأسفرت الواقعة عن إصابة شرطي وأحد المدعويين، وتم تغريم صاحب المنزل 5 آلاف شيكل (1477 دولار)، وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة داخل حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذان انتقدا ما سمياه العنف الشرطي.