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وزير إسرائيلي يقترح إقامة الأعراس داخل "كبسولات" ونتنياهو يرد (فيديو)

الخميس 15 أكتوبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يقترح إقامة الأعراس داخل "كبسولات" ونتنياهو يرد (فيديو)



وكالات

اقترح وزير الداخلية الاسرائيلي تنظيم الأعراس داخل "كبسولات"، للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل إغلاق تشهده البلاد يحظر التجمعات.

وجاء الاقتراح الذي تقدم به وزير الداخلية آريه درعي رئيس حزب "شاس" الديني، بعد اقتحام الشرطة عرسا للمتدينين في مستوطنة قريبة من القدس مساء الأربعاء أسفر عن إصابات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقتراح "درعي"، وقال إنه "يمكن أن يؤدي إلى مأساة مروعة"، في إشارة لتزايد أعداد المصابين بكورونا.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية عرسا أقيم داخل منزل بمستوطنة "جفعات زئيف" شمال غربي القدس، بدعوى انتهاك القيود المفروضة على التجمعات.

وأسفرت الواقعة عن إصابة شرطي وأحد المدعويين، وتم تغريم صاحب المنزل 5 آلاف شيكل (1477 دولار)، وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة داخل حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذان انتقدا ما سمياه العنف الشرطي.

#آريه درعي #كبسولات #فيروس كورونا #يديعوت احرونوت #بنيامين نتنياهو #الشرطة الاسرائيلية #جفعات زئيف #حزب شاس #القدس #"يهدوت هتوراة" #مصابين كورونا

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