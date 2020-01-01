  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينت يشن هجوما حاد على نتنياهو: الإغلاق نتيجة لفشل حكومتك..!

الخميس 15 أكتوبر 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يشن هجوما حاد على نتنياهو: الإغلاق نتيجة لفشل حكومتك..!



القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس حزب يمينا عضو الكنيست نفتالي بينت يرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصريحات له عن نية استمرار الإغلاق.
 
وقال بينت:" سيد نتنياهو الإغلاق ليس نجاحًا، بل ضربة مدمرة لحياة الملايين من الناس".
 
وأضاف: "الإغلاق الثاني غير الضروري هو نتيجة لفشل إداري رهيب لحكومتك، كان الإغلاق الأول ضروريًا وكان يهدف إلى منحنا فترة راحة من مايو إلى يونيو، لكنك لم تفعل شيئًا لمنع الإغلاق الثاني".
 
ووجه حديثه لنتنياهو: "لقد قدمت لك بالفعل خطة لمنع الإغلاق الثاني في يونيو ولم تفعل شيئًا حيال ذلك".
 
وأردف قائلا: "أوقفوا سياسة الإغلاق".

#حزب يمينا #اسرائيل #نفتالي بينت #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف موقف محمود ياسين الذي جعل عادل إمام يبكي منذ 6 سنوات

رئيسة وزراء فنلندا تتصدر العناوين بصورة جريئة في مجلة أزياء (صورة)

الأخبار الرئيسية

67

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

قيادي فلسطيني يرد على تصريحات نتنياهو أمام الكنيست: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"!

66

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا