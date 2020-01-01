بينت يشن هجوما حاد على نتنياهو: الإغلاق نتيجة لفشل حكومتك..!

القدس المحتلة /سما/

هاجم رئيس حزب يمينا عضو الكنيست نفتالي بينت يرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصريحات له عن نية استمرار الإغلاق.



وقال بينت:" سيد نتنياهو الإغلاق ليس نجاحًا، بل ضربة مدمرة لحياة الملايين من الناس".



وأضاف: "الإغلاق الثاني غير الضروري هو نتيجة لفشل إداري رهيب لحكومتك، كان الإغلاق الأول ضروريًا وكان يهدف إلى منحنا فترة راحة من مايو إلى يونيو، لكنك لم تفعل شيئًا لمنع الإغلاق الثاني".



ووجه حديثه لنتنياهو: "لقد قدمت لك بالفعل خطة لمنع الإغلاق الثاني في يونيو ولم تفعل شيئًا حيال ذلك".



وأردف قائلا: "أوقفوا سياسة الإغلاق".