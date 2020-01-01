اسرائيل صادقت اليوم على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكالات

أكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع على خطط لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفع عدد الوحدات التي حصلت على الضوء الأخضر خلال اجتماع اللجنة خلال يومين إلى 4948.

وقالت السلام الآن "أحصينا منذ مطلع العام وحتى الآن، الموافقة على (بناء) 12159 وحدة"،

مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطيط للموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام.

وقالت الحركة في بيان باللغة الإنجليزية "هذه الموافقات تجعل 2020 أعلى عام على الإطلاق من حيث الوحدات التي تشملها خطط الاستيطان التي تم الترويج لها منذ أن بدأت الحركة في التوثيق في 2012".