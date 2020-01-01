  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل صادقت اليوم على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الخميس 15 أكتوبر 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل صادقت اليوم على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكالات

أكدت موافقة لجنة التخطيط بوزارة الدفاع على خطط لبناء 3071 وحدة استيطانية جديدة، ما يرفع عدد الوحدات التي حصلت على الضوء الأخضر خلال اجتماع اللجنة خلال يومين إلى 4948.

وقالت السلام الآن "أحصينا منذ مطلع العام وحتى الآن، الموافقة على (بناء) 12159 وحدة"،

مشيرة إلى احتمال أن تجتمع لجنة التخطيط للموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام.

وقالت الحركة في بيان باللغة الإنجليزية "هذه الموافقات تجعل 2020 أعلى عام على الإطلاق من حيث الوحدات التي تشملها خطط الاستيطان التي تم الترويج لها منذ أن بدأت الحركة في التوثيق في 2012".

#وحدات استيطانية #اسرائيل #الضوء الاخضر #الضفة الغربية #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف موقف محمود ياسين الذي جعل عادل إمام يبكي منذ 6 سنوات

رئيسة وزراء فنلندا تتصدر العناوين بصورة جريئة في مجلة أزياء (صورة)

الأخبار الرئيسية

67

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...

قيادي فلسطيني يرد على تصريحات نتنياهو أمام الكنيست: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"!

66

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا