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إجراءات كورونا تمنع إقامة مراسم بذكرى اغتيال إسحاق رابين

الخميس 15 أكتوبر 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات كورونا تمنع إقامة مراسم بذكرى اغتيال إسحاق رابين



وكالات

منعت القيود الخاصة بمنع تفشي جائحة كورونا، السلطات الإسرائيلية من إقامة مراسم بالذكرى الـ25 لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.

وفي العام 1994، حاز كل من إسحاق رابين، والسياسي الإسرائيلي شمعون بيريز، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، جائزة نوبل للسلام، لقاء توقيعهم اتفاقية أوسلو الأولى في العام 1993. وكان المراد من اتفاقيات أوسلو أن تفتح الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.



وفي 4 نوفمبر 1995، أطلق اليهودي المتطرف، إيغال أمير، النار على إسحاق رابين، وكانت الإصابة مميتة، إذ توفي متأثرا بجروحه على سرير العمليات في المستشفى.

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