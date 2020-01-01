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"كابينت الكورونا" يتخذ قرارات جديدة بخصوص الإغلاق في إسرائيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كابينت الكورونا" يتخذ قرارات جديدة بخصوص الإغلاق في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا في إسرائيل "الكابنيت"، اليوم الخميس، فتح المحال التجارية دون تجمهر, وامكانية فتح المطاعم مع خدمة الاستلام فقط دون الجلوس داخلها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة "كابينت الكورونا" إن الاغلاق الصحي يعتبر نجاحا باهرا، مشددا مع ذلك وجوب اتخاذ خطوات تجنبنا فرض اغلاق اخر في المستقبل،

وأكد نتنياهو على ضرورة اتخاذ قرار بخصوص كيفية التعامل مع الجمهور "المتشدد دينينا – الحريديم" على خلفية خرقه التعليمات الوقائية.

وبدوره تعهد وزير المالية "يسرائيل كاتس" بتخصيص ميزانية خاصة للتجمعات السكنية المصنفة بالحمراء، والتي سيستمر فيها الاغلاق الصحي إضافة الى خطة الدعم.

من جهته، اعرب الوزير الليكودي "يوفال شتاينيتس" عن معارضته للبدء بادخال تسهيلات واسعة على الاغلاق الصحي، طالما لم يتبين من الفحوصات لاكتشاف الفيروس أن عدد المصابين به يوميا لا يتجاوز الألف.

وأضاف شتاينيتس أن الغاء الاغلاق بشكل تام منوط بانخفاض عدد المصابين بالداء الى مئة يوميا، مؤكدا وجوب عدم الرضوخ لضغوطات خارجية أو اتخاذ قرارات في هذا المضمار من منطلق اعتبارات شعبوية.

وطلب رئيس حزب "شاس" اريه ديرعي السماح باقامة الصلوات في باحة حائط البراق بالقدس المحتلة لالفيْ شخص على الأكثر في مجموعات تشمل عشرين مصليا.

وشدد الوزير ديرعي على وجوب اتاحة المجال امام تنظيم حفلات الزفاف والجنازات ومراسم دينية أخرى في أماكن مفتوحة بحضور مئتي شخص.

#كابينت كورونا #اسرائيل #تخفيف الاجراءات #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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