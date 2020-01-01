  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

السياحة بغزة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار

الخميس 15 أكتوبر 2020 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السياحة بغزة: إعادة فتح المنشآت والمطاعم جاء لإنقاذها من الانهيار



غزة /سما/

قال مدير عام السياحة في وزارة السياحة والآثار زكريا الهور، إن قرار إعادة فتح المرافق السياحية والمطاعم من جديد جزئياً جاء مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تكبدها هذا القطاع بسبب إغلاقها نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع، موضحاً أن نسبة الالتزام لم تتجاوز الـ 40% خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح الهور خلال حديث مع إذاعة الرأي، أن هذا القرار جاء بعد دراسة وبحث، وينبع من الحرص الكبير لدى الجهات الحكومية، على استمرار دوران عجلة الاقتصاد في  غزة،  ودعم وإسناد بقاء عمل مؤسسات وشركات القطاع السياحي، والحفاظ على دورها التشغيلي.

 وذكر أن أكثر من 7000 عامل تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر، جراء حلوسهم في بيوتهم وعدم تمكنهم العمل في ظل انتشار الجائحة داخلقطاع غزة، ناهيك أن هناك مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال كبيرة يعيشون أوضاعاً صعبة أيضاً حيث لم يستفيدوا من هذه الاستثمارات خاصة خلال موسم الصيف.

وأكد الهور أن إعادة الحياة لهذا القطاع جاء ضمن محددات وإجراءات الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة، للحفاظ على العمل والمواطن معاً، مبيناً أنه يجب على أصحاب المنشآت والمطاعم تنظيم العمل بما يتناسب والوضع الحالي، كالحفاظ على مسافة كافية بين الطاولات والأشخاص، تبلغ متر ونصف المتر، وغسل الأيادي،  وتوفير موظف استقبال يشرف على المنظفات وتعقيم المكان، والزائرين على حد سواء.

كما نوه الى ضرورة وضع كشف للزائرين حتى لو دخل المرض لأي مكان لا قدر الله، يمكن بسهولة معرفة الخارطة الوبائية، وأسماء الأشخاص اللذين زاروا المكان خلال فترة اكتشاف أي حالات بفيروس كورونا.

وتعمل المنشآت السياحية ضمن برتكوول محدد، خاصة بعد أخد مسحات وعينات من قبل العاملين والموظفين بمقدار مرة شهرياً.

وشدد الهور على وجود متابعة دورية من قبل شرطة السياحة والداخلية وطواقم الوزارة، منوهاً أنه تم تسجيل40 اختراق، بمقدار 60 %، ويرجع ذلك الى عدم وعي المواطن بأخذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية خلال ارتياده هذه الأماكن التي يكثر فيها الزائرين من كافة محافظات القطاع.

#السياحة والآثار #المرافق السياحية #قطاع غزة #مطاعم غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف موقف محمود ياسين الذي جعل عادل إمام يبكي منذ 6 سنوات

اسعار العملات مقابل الشيكل

رئيسة وزراء فنلندا تتصدر العناوين بصورة جريئة في مجلة أزياء (صورة)

الأخبار الرئيسية

CNN: حكومة السودان مُنعقدة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة أمريكا

السعودية توضح موقفها من التطبيع: السلام والاستقرار الدائمين عبر اتفاق فلسطيني إسرائيليي

56

هآرتس: كيف يقيس الإسرائيليون المسافة بين شاطئ تل أبيب وموسم الزيتون في الضفة الغربية؟

كافي

الهيئة الفلسطينية للمطاعم بغزة: تعليمات حكومية بعودة العمل بالكافيهات والأندية الاجتماعية والمنتجعات

67

سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد الصف الفلسطيني أو استمرار الانقسام...