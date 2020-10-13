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الملك يقبل استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان

الخميس 15 أكتوبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك يقبل استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان



وكالات

قبل ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الخميس، استقالة 4 أعضاء من مجلس الأعيان.

وقالت صحيفة "السوسنة" الأردنية إن "الإرداة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان اعتباراً من 13/10/2020".


وأضافت الصحيفة أن الأعضاء الذين قبلت استقالتهم هم: توفيق كريشان، أمية طوقان، إبراهيم الجازي،  توفيق الحلالمة. والذين كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينهم وزراء في حكومة الدكتور بشر الخصاونة.


يذكر أن العاهل الأردني كان قد كلف الخصاونة، البالغ من العمر 51 عاما، الأربعاء الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وتمّ تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، واحتفظ أيمن الصفدي بحقيبة وزارة الخارجية، بينما ظلّ محمد العسعس وزيرا للمالية.

وأسندت حقيبة الداخلية لمدير قوات الدرك سابقا توفيق الحلالمة ليحل مكان وزير الداخلية السابق سلامة حماد، واختير السفير الأردني في القاهرة علي العايد وزيرا لشؤون الإعلام بدلا من أمجد العضايلة.

وغاب اسم وزير الصحة سعد جابر عن التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ ذهبت حقيبة الصحة لنذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة.

#ملك الاردن #الملك عبدالله الثاني #استقالة #صحيفة السوسنة #بشر الخصاونة #عمر الرزاز #محمد العسعس #مجلس الأعيان #العاهل الأردني #وزارة الخارجية الأردنية #وزارة المالية الأردنية #القاهرة

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