اليابان تسمح بحضور 34 الف متفرج لمباريات البيسبول لاختبار تدابير مكافحة "كوفيد-19"

وكالات

أعلن وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا الخميس أن اليابان ستنظم ثلاث مباريات في البيسبول أمام 34 ألف متفرج لاختبار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قبل ثمانية أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وتقام المباريات الثلاث في الفترة بين 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي والأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بملعب يوكوهاما في العاصمة طوكيو. وسيسمح للجماهير بملء 80 بالمئة من سعة الملعب الذي سيحتضن مسابقتي البيسبول والسوفت بول في الألعاب الأولمبية.

ولا يمكن للجمهور حاليا تجاوز نسبة 50 بالمئة من سعة الملاعب اليابانية بسبب الوباء، لكن الحكومة تبحث عن طرق لتخفيف هذا التقييد مع اقتراب دورة ألعاب طوكيو المقررة في الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس المقبلين.

وقال نيشيمورا، المسؤول عن الوقاية من كوفيد-19، إن هذه المباريات ستكون "تجربة".

وقال حاكم مقاطعة كاناغاوا حيث يقع الملعب، يوجي كورويوا، إنه يأمل في أن تمكن هذه المباريات من القيام بـ"خطوة كبيرة نحو نجاح الألعاب الأولمبي.