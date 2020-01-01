عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية فيها.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 29 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، وتجوّلوا في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأشارت أوقاف القدس، إلى أن الاقتحامات، انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، وصولاً إلى مصلى باب الرحمة، وانتهاء بباب السلسلة، وتخللها أداء طقوس تلمودية.



ولفتت أوقاف القدس إلى أن المستوطنين، يقتحمون باحات الأقصى يومياً من الأحد حتى الخميس، خلال الجولات الصباحية، وتستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، وفي الجولات الثانية "المسائية" وتستمر لمدة ساعة واحدة.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، في ظل إعاقة قوات الاحتلال، وصول المصلين للمسجد الأقصى، ممن يسكنون خارج البلدة القديمة، كما تحتجز هويات بعض روّاده عند الأبواب.



وأشار نشطاء مقدسيون إلى أن سياسات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين والمصليين الفلسطينيين، إنما هي جزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وأفادت مؤسسة "منبر الأقصى" الدولية، أن 373 مستوطناً استباحوا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، وفي فترة ما يسمى بـ "عيد العرش" اليهودي.



وجددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال ما يسمى بعيد "العرش " و"فرحة التوراة".



وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال، بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس.



ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



وأكدت وفق بيان لها، "أن اقتحامات الأقصى، سيجري تفعيلها والترويج لها بطريقة وصفتها بـ"مشوقة " و"جذابة".



وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً، بدأ منذ عدة أيام، ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية، وتفشي وباء (كورونا).



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

