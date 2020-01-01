مستشار وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي بقطاع غزة متعرج وتوقعات بزيادة الأعداد بالشتاء

غزة /سما/

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة: إن المنحنى الوبائي في قطاع غزة، متعرج بين صعود وهبوط، موضحاً أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في القطاع، بلغت 4285 والوفيات 26.



وأشار أبو وردة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس، إلى أن الوزارة، أجرت خلال اليومين الماضيين، فحوصات عشوائية في مناطق مختلفة بالقطاع، ما أدى إلى اكتشاف بؤرة جديدة للوباء في أحد أحياء مخيم البريج، حيث أعلن عن تسجيل 15 إصابة فيه، الأمر الذي استدعى إغلاقه، حتى يتسنى حصر المخالطين.



وأكد، أن الوزارة في حالة ترقب واستعداد لقدوم فصل الشتاء، الذي من المتوقع أن تتصاعد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.