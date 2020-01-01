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اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

الخميس 15 أكتوبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية



رام الله /سما/

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي، من رئيس الديوان إياد تيم.

وأشاد اشتية بالجهود التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمستوى الرقابي المتقدم على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بما يساهم في الحفاظ على المال العام، وتطوير عمل المؤسسات، مشددا على متابعة كافة التوصيات التي صدرت عن التقرير.

وبين التقرير أن الديوان أصدر خلال العام الماضي 125 تقريرا رقابيا لكافة القطاعات، في حين تلقى الديوان 319 شكوى وبلاغا خلال العام ذاته، إضافة الى ملفات سابقة أنجز منها 303 شكاوى، في حين تم حفظ باقي الشكاوى ومتابعتها.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #ديوان الرقابة المالية

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