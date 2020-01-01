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وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق يكشف سرا عن الاتفاق مع الإمارات

الخميس 15 أكتوبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق يكشف سرا عن الاتفاق مع الإمارات



وكالات

كشف موشيه بوغي يعلون، وزيرالجيش الإسرائيلي الأسبق، عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق التطبيع بين بلاده والإمارات.


وأفادت صحيفة "غلوبس" العبرية، ظهر اليوم الخميس، بأن يعلون أعلن عن رفضه التصويت للمصادقة على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، بسبب عدم الكشف عن جميع عناصر الاتفاق.


ووصفت الصحيفة رفض يعلون التصويت بـ"الحدث غير العادي"، بدعوى أن يعلون يعتقد بوجود بنود سرية في الاتفاق لم يعلن عنها بعد، بما في ذلك بيع أسلحة متطورة للإمارات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على التفوق النوعي لإسرائيل وعلى العوامل الاستراتيجية لبلاده في المنطقة.

وقال يعلون : "إن أمن إسرائيل ليس من شؤون نتنياهو الخاصة".

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "اتفاق السلام مع الإمارات لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها". وذلك في كلمته خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي للنقاش والتصويت على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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