  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم على الأسير المقدسي صلاح الرازم 36 شهرا

الخميس 15 أكتوبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على الأسير المقدسي صلاح الرازم 36 شهرا



القدس المحتلة /سما/

 أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة حكماً بالسجن الفعلي، لمدة 36 شهراً على الأسير المقدسي الشاب صلاح الرازم من البلدة القديمة .

يشار أن الاحتلال اعتقل الأسير" الرازم " بتاريخ 16/3/2020، وأجل محاكمته لأكثر من 21 مرة ، وتعرض لعدة اعتقالات بين عامي 2019 و2020 بسبب تصديه لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى .

ومن الجدير ذكره ان مخابرات الاحتلال تلاحق الشبان المقدسيين باستمرار من خلال الاعتقالات اليومية وتقديمهم للمحاكم وإصدار احكام بالسجن لفترة طويلة ، بهدف منع مشاركتهم في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى ، وهناك المئات من الشبال و الشبان المقدسيين في سجون الاحتلال .

#محكمة الاحتلال #اسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يرد على تصريحات نتنياهو أمام الكنيست: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"!

66

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا

860x484

الاحتلال يشق طرقا لتحسين الجهوزية لاجتياح قطاع غزة