الحكم على الأسير المقدسي صلاح الرازم 36 شهرا

القدس المحتلة /سما/

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة حكماً بالسجن الفعلي، لمدة 36 شهراً على الأسير المقدسي الشاب صلاح الرازم من البلدة القديمة .

يشار أن الاحتلال اعتقل الأسير" الرازم " بتاريخ 16/3/2020، وأجل محاكمته لأكثر من 21 مرة ، وتعرض لعدة اعتقالات بين عامي 2019 و2020 بسبب تصديه لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى .

ومن الجدير ذكره ان مخابرات الاحتلال تلاحق الشبان المقدسيين باستمرار من خلال الاعتقالات اليومية وتقديمهم للمحاكم وإصدار احكام بالسجن لفترة طويلة ، بهدف منع مشاركتهم في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى ، وهناك المئات من الشبال و الشبان المقدسيين في سجون الاحتلال .