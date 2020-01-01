الرجوب يشارك في قطف ثمار الزيتون في قرية ظهر العبد

جنين /سما/

شارك محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم، في يوم عمل تطوعي لقطف ثمار الزيتون بقرية ظهر العبد قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

التي نظمتها مديرية زراعة محافظة جنين .

وقال الرجوب في كلمته:"أن هذا العمل يأتي تأكيدا على التمسك بشجرة الزيتون، التي هي عنوان للصمود الفلسطيني وتشبثه بأرضه " ، منددا بسياسة الاحتلال ومستوطنيه الهادفة للاستيلاء على أراضي المواطنين، وملاحقتهم في لقمة عيشهم".

وثمنت فعاليات وقوى وأهالي قرية ظهر العبد هذه المشاركة، ودور المشاركين في العمل التطوعي، الذي يؤكد وحدة شعبنا في النضال.

وشارك في العمل التطوعي، مدير زراعة جنين المهندس باسم حماد ، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية، وفعاليات القرية ومجلسها القروي .