رئيس أذربيجان يوجه رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا

وجه رئيس أذربيجان إلهام علييف، رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا، دعاهم فيها إلى تجنب "إراقة المزيد من الدماء".

وكتب علييف، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أرسل رسالة واضحة إلى الحكومة والشعب الأرميني بأن يوقفوا محاولاتهم لاستعادة المناطق المحررة"، مضيفا: "سيقود ذلك فقط، لفقدان أرواح جديدة وإراقة المزيد من الدماء".



وقال علييف في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، في وقت سابق اليوم: "فقط بواسطة الطائرات من دون طيار التي تم شراؤها من تركيا، قمنا بتدمير معدات عسكرية لأرمينيا بقيمة 1 مليار دولار.

بالطبع، نستخدم أيضا طائرات من دون طيار تم الحصول عليها من مصادر أخرى. نستخدم المدفعية والعديد من الوسائط الحربية الأخرى. ومع ذلك، تسببت الطائرات من دون طيار فقط في إلحاق أضرار بأرمينيا بقيمة مليار دولار".



ورفض الرئيس الأذربيجاني الإعلان عن عدد الطائرات المسيرة في حوزة جيش بلاده، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "كافية لتحقيق الهدف"، مؤكدا أنه "لم تقدم أي دولة أدلة تثبت مزاعم استعانة باكو بمرتزقة من الشرق الأوسط في المعارك التي تشهدها قره باغ".

I have sent clear messages to the Armenian government and the Armenian people to cease their attempts to recapture the liberated territories. It will only lead to new loss of life and further bloodshed.