  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس أذربيجان يوجه رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا

الخميس 15 أكتوبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أذربيجان يوجه رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا



وكالات

وجه رئيس أذربيجان إلهام علييف، رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا، دعاهم فيها إلى تجنب "إراقة المزيد من الدماء".

وكتب علييف، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أرسل رسالة واضحة إلى الحكومة والشعب الأرميني بأن يوقفوا محاولاتهم لاستعادة المناطق المحررة"، مضيفا: "سيقود ذلك فقط، لفقدان أرواح جديدة وإراقة المزيد من الدماء".


وقال علييف في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، في وقت سابق اليوم: "فقط بواسطة الطائرات من دون طيار التي تم شراؤها من تركيا، قمنا بتدمير معدات عسكرية لأرمينيا بقيمة 1 مليار دولار.

بالطبع، نستخدم أيضا طائرات من دون طيار تم الحصول عليها من مصادر أخرى. نستخدم المدفعية والعديد من الوسائط الحربية الأخرى. ومع ذلك، تسببت الطائرات من دون طيار فقط في إلحاق أضرار بأرمينيا بقيمة مليار دولار".


ورفض الرئيس الأذربيجاني الإعلان عن عدد الطائرات المسيرة في حوزة جيش بلاده، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "كافية لتحقيق الهدف"، مؤكدا أنه "لم تقدم أي دولة أدلة تثبت مزاعم استعانة باكو بمرتزقة من الشرق الأوسط في المعارك التي تشهدها قره باغ".


وقال علييف: "ليس لدينا مرتزقة. هذا موقفنا الرسمي، لقد مضى أكثر من أسبوعين على بدء الاشتباك، ولم تقدم لنا أي دولة أي دليل على ذلك". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى هذا. لدينا جيش يتكون من أكثر من 100 ألف جندي، وكل ما نقوم به اليوم في ساحة المعركة يظهر أن جيشنا قادر على تحرير أراضيه".

واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

وفجر الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثامين القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

#أذربيجان #الهام علييف #أرمينيا #تويتر #اراقة الدماء #نيكول باشينيان #يريفان #فرانس24 #الشرق الاوسط #ناغورني قره باغ #مرتزقة #الصليب الاحمر #الهدنة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يرد على تصريحات نتنياهو أمام الكنيست: "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"!

66

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا

860x484

الاحتلال يشق طرقا لتحسين الجهوزية لاجتياح قطاع غزة