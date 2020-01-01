شاهد .. برنامج متحف الدحيح الحلقة 1 الأولى 2020 على إم بي سي

أبو ظبي / سما

أعلن الإعلامي المصري الشاب أحمد الغندور، اليوم الخميس، عن قرب عودة برنامج متحف الدحيح الذي توقف الفترة الماضية بعد إنتهاء عمله مع منصة (AJ+) التابعة لشبكة الجزيرة.

وكتب أحمد الغندور في تدوينه مقتضبة على حسابه الشخصي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "متحف الدحيح قريبا على شاهد VIP" التابعة لشبكة قنوات إم بي سي.

برنامج متحف الدحيح الموسم الأول عبارة عن متحف يكون داخله شمع يحتوي على تماثيل شخصيات تاريخية نجد تمثالا للدحيح، لكن بعد غياب الشمس، أمر مريب يحدث، إذ تدب الحياة في التماثيل ويعيد التاريخ تكرار نفسه.

متحف الدحيح الحلقة 1 الأولى

وشكل إعلان الغتدور وقناة إم بي سي عن برنامج متحف الدحيح، مفاجأة سارة لمتابعيه في مصر والوطن العربي؛ كونهم اعتادوا على المعلومات التاريخية التي يقدمها لهم أسبوعيا بشكل سلسل وبسيط.

وعقب أحد متابعي الدحيح عبر فيسبوك على الخبر، قائلا : "في نقلة سريعة 180 درجة، أحمد الغندور الدحيح، من AJ+ إلى شاهد VIP بمعنى أصح من الجزيرة

إلى شبكة MBC، ومن محتوى مجاني إلى مدفوع".

وأضاف : "أتابع أحمد عن قرب من سنوات قبل انضمامه للجزيرة، ومعظم ما يثار حوله من بعض الأشخاص هو محاولة للتسلق على نجاحه، شاب ذكي جداً ومثابر ولديه ثقافة دينية قوية، بعكس ما توقع البعض".

وتابع إن "هذا لا يعني أنه ختم العلوم أو أنه لا يمكن أن يقع في اخطاء خصوصا وأن برنامجه ينقل ما يوجد على الإنترنت وفي الكتب بأسلوب شيق ومع العلم أنه لا يكتب ، بل يُكتب له من قبل أشخاص كثيرين أتابع معظمهم".

وأوضح أن ذلك "يزيد من احتمالية وجود آراء مختلفة واخطاء، خصوصاً مع تبني منهج علمي بعيداً عن كل الاعتبارات المهمة وغير المهمة الأخرى، واستقطاب mbc له، جاء لخدمة منصتها المدفوعة أولاً، ورداً على تخلي AJ+ عنه بعد أن أصبح أكبر من أن يستوعب بنفس الآلية".