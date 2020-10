بايدن ينشر فيلم رعب ببطولة ترامب... فيديو

نشرت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن فيلما يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر لعقده تجمعات وسط جائحة فيروس كورونا.

وصنع الفيلم القصير الذي بلغت مدته 22 ثانية على غرار أفلام الرعب، عرضت خلاله لقطات لترامب وهو يقدم خطابا أمام سبعة آلاف شخص في سانفورد بولاية فلوريدا، يوم الاثنين الماضي، حيث قال، إنه شعر "بالقوة" بعد تعافيه من "كوفيد-19" وأنه يود "تقبيل الجميع".

There's only one way to end this horror: Vote.https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/3RTLmdyzMa