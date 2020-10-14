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بايدن ينشر فيلم رعب ببطولة ترامب... فيديو

الخميس 15 أكتوبر 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن ينشر فيلم رعب ببطولة ترامب... فيديو



وكالات

نشرت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن فيلما يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر لعقده تجمعات وسط جائحة فيروس كورونا.

وصنع الفيلم القصير الذي بلغت مدته 22 ثانية على غرار أفلام الرعب، عرضت خلاله لقطات لترامب وهو يقدم خطابا أمام سبعة آلاف شخص في سانفورد بولاية فلوريدا، يوم الاثنين الماضي، حيث قال، إنه شعر "بالقوة" بعد تعافيه من "كوفيد-19" وأنه يود "تقبيل الجميع".

وانتهى المقطع بعبارة تنصح كيفية تجنب الإصابة بالفيروس: "البس قناعا والتزم بالتباعد الاجتماعي وابتعد عن الرئيس". 


في السياق نفسه، أظهر استطلاع رأي، يوم الثلاثاء الماضي، أن مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية ميشيغان، إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.

#جوبايدن #دونالد ترامب #تويتر #أفلام رعب #فلوريدا #كوفيد-19 #التباعد الاجتماعي #ولاية ميشيغان #ولاية نورث كارولينا #الانتخابات الرئاسية الأمريكية #فيروس كورونا #جائحة كورونا

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