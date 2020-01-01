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شاهد.. عرّوس تهرب من حفل زفافها بعد اكتشاف خيانة عريسها مع أعز صديقاتها

الخميس 15 أكتوبر 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. عرّوس تهرب من حفل زفافها بعد اكتشاف خيانة عريسها مع أعز صديقاتها



وكالات / سما /

هربت عروس من نيجيرية من استكمال حفل زفافها داخل إحدى الكنائس بعد أن اكتشفت خيانة عريسها مع صديقتها المقربة منها .

ووانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات هرب العروس وهي ترتدي فستان الزفاف وتخرج من الكنيسة التي كان من المقرر أن تُعقد فيها مراسم زواجها.

وهرعت العروس للشارع وهي في حالة من الغضب العارم، وأعلنت عن إلغاء حفل زفافها بسبب اكتشافها وجود علاقة غير شرعية جمعت بين عريسها وبين صديقتها المقربة ووصيفتها في حفل الزفاف.

وظهر العريس وهو يرتدي بدلته السوداء ويتبعها خارج الكنيسة ويحاول إيقافها ويتحدث بلغة إنجليزية بسيطة ويطالبها أن تعطيه فرصة لسماعه، ولكن العروس ترد بشكل غاضب وهي تصيح "لا تلمسني" وظلا يتجادلان على الطريق المزدحم حتى تمكنت العروس من الابتعاد عن المكان.

وتُظهر لقطات الفيديو تجمع ضيوف حفل الزفاف خارج الكنيسة وهم يتابعون الشجار بين العروسين ويقومون برفع هواتفهم لتصوير الواقعة.

وأكدت مواقع إخبارية محلية، أن العروس بالفعل ألغت حفل الزفاف وغادرت بمفردها ولم تستجب لأي محاولة للكلام معها.

وفقًا للصحيفة، فقد كان العريس وعائلته في حالة من الذهول والصدمة جراء خروج العروس من الكنيسة وإصرارها على عدم مواصلة مراسم الزواج في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه سعيدة لأنها على وشك الزواج.

وحاول أهل العريس إقناع العروس بالعدول عن قرارها ولكن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل وأُلغي حفل الزفاف نهائيًا.

والجدير بالذكر أن الكثير من حفلات الزفاف يتم إنهاؤها بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة قبيل الزواج بسبب اكتشاف خيانة أحد الزوجين أو لأسباب عديدة أخرى.

#حفل زفاف #هروب #نيجيريا

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