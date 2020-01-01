استفزاز جديد.. تركيا تُعطل مرور طائرة وزير خارجية اليونان

وكالات

أعلنت السلطات اليونانية اليوم /الخميس/ أن تركيا أبقت الطائرة التي تقل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، من العراق في الهواء لمدة 20 دقيقة إضافية الليلة الماضية.

وذلك لتأخر السلطات التركية في منح الطائرة حق المرور، وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الطائرة طلبت الحصول على تصريح من سلطات الطيران التركية عند عبورها الحدود العراقية عقب إقلاعها من بغداد، غير أنها اضطرت أن تنتظر 20 دقيقة للحصول على تصريح بالمرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التأخير لبعثة دبلوماسية مقررة وتلقت كل التصاريح اللازمة مسبقًا يعد أمرًا غريبًا وتعتبره أثينا استفزازًا جديدًا من جانب أنقرة،

جاء ذلك قبل ساعات من لقاء قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل حيث يُتوقع أن تدفع اليونان بتوجيه رد قوي للعدوان التركي في منطقة شرق البحر المتوسط وبحر إيجة.