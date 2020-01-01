لا دليل على انتقال "كورونا" من الأم للطفل عبر الرحم

وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة أن المواليد الجدد لا يواجهون أي خطر للعدوى بـ"كورونا" من أمهاتهم عبر الرحم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الدراسة وجدت أنه من بين 101 مولود لأمهات مصابات بفيروس "كورونا" في نيويورك، تبين فقط إصابة اثنين خلال أسبوعين بعد الولادة.

واستندت الدراسة إلى نتائج فحص أول 101 مولود، ولدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا في مستشفى "مورجان ستانلي" للأطفال في نيويورك خلال الفترة من 13 مارس/ آذار إلى 24 أبريل/ نيسان.

وحتى الآن لا يعرف الأطباء كيف أصيب الطفلان بالعدوى، ولكنهم يصرون على أنه لم يكن هناك أي دليل على انتقالها من الأم.

ويزعم الخبراء أن دراستهم تثبت أن إجراءات الوقاية الأساسية من العدوى للمواليد الجدد من المرض، هي فقط المطلوبة، مثل ارتداء الأم لقناع أثناء الإرضاع من الثدي بجانب غسل يديها.

ويقول أكاديميون إن المواليد ليسوا بحاجة للعزل عن أمهاتهم المصابات بكورونا.

وكان معظم الأطفال حديثي الولادة يقيمون في نفس الغرفة مع أمهاتهم ولكنهم وضعوا في أسرة على بعد ستة أقدام من أمهاتهم عند الراحة.