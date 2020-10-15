  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)

الخميس 15 أكتوبر 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
في مشهد نادر.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة (فيديو)



وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة، في مشهد نادر الحدوث.


وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

#مواقع التواصل الاجتماعي #الكعبة #مكة المكرمة #السعودية #وزارة الحج والعمرة #فيروس كوورنا #جائحة كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قرار إسرائيلي ضد الفنان محمد عساف

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا

860x484

الاحتلال يشق طرقا لتحسين الجهوزية لاجتياح قطاع غزة

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل