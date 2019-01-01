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ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن

الخميس 15 أكتوبر 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن



وكالات

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي بـ 8.4 بالمئة، مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر الماضي نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وقال المركزي الأردني، في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني، إن سبب الارتفاع في احتياطي العملات يعود إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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