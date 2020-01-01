  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيديو.. ميزات جديدة تظهر في متصفح Edge

الخميس 15 أكتوبر 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميزات جديدة تظهر في متصفح Edge



وكالات / سما /

مع طرحها للتحديث الأخير لأنظمة ويندوز أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة من متصفح Edge ضمنتها العديد من الميزات العملية والمفيدة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن المطورين وأثناء عملهم على نسخة Edge 86 الجديدة ركزوا بشكل أساسي لجعل المتصفح أكثر فائدة في زمن انتشار جائحة كورونا، إذ صمموا النسخة لتحتوي على ميزات جديدة لتساعد المستخدمين على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ومن أبرز الميزات المذكورة ميزة price comparison التي تمكن المستخدم من مقارنة أسعار البضائع في المواقع ومتاجر البيع الإلكتروني.

كما حصلت نسخة Edge 86 على ميزة جديدة تساعد المستخدم على توثيق لقطة لشاشة جهازه، ومشاركة تلك اللقطة مع الأخرين أو حفظها للاستفادة منها مستقبلا في الحصول على بيانات أو معلومات محددة.

وزودت مايكرو سوفت المتصفح أيضا بزر Meet Now الذي يسهل على المستخدمين إجراء مكالمات الفيديو مباشرة عبر المتصفح، والتي تدعم ميزة الاتصال المرئي عبر سكايب أيضا.

ويمكن لمستخدمي هذه النسخة من المتصفح العودة إلى استخدام النسح السابقة من Edge بسهولة تبعا لمايكروسوفت، كما يمكنهم الآن تعيين الصور التي يريدونها لتظهر كخلفية للشاشة على علامات التبويب أثناء التصفح عبر الإنترنت.

#Edge #متصفح

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

جريمة بشعة هزت الاردن.. الملكة رانيا تعلق على جريمة طفل الزرقاء..!

اسعار العملات مقابل الشيكل

بعد ظهور اصابات جدبدة بكورونا.. الطوارئ العليا بغزة تغلق جزء من حارة بني عامر بالدرج

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نتنياهو: دول عربية وإسلامية تسعى للتقارب معنا

860x484

الاحتلال يشق طرقا لتحسين الجهوزية لاجتياح قطاع غزة

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل