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الحكومة اليمنية والحوثيون ينفذون أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع

الخميس 15 أكتوبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة اليمنية والحوثيون ينفذون أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع



وكالات

نفذ اليوم الخميس في اليمن ما يعد أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مبعوث الصليب الأحمر الدولي قوله إن "أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن تنفذ حاليا، وسيتم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف محتجز".

وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الطائرة التي تقل المحتجزين المحررين من عناصر قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي غادرت قبل قليل مطار صنعاء متوجهة إلى مطار أبها في السعودية، وعلى متنها خاصة 15 سعوديا وأربعة سودانيين.

في الوقت نفسه، تتوجه طائرة أخرى تقل المحتجزين المحررين من قبل الحكومة اليمنية إلى صنعاء من مطار سيئون في حضرموت.

#صفقة تبادل الأسرى #اليمن #صنعاء #الحوثيون #رويترز #الصليب الاحمر #عبد ربه هادي #التحالف العربي #السعودية #رهائن #مطار سيئون #حضرموت

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