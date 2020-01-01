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هل سيشارك هازارد في الكلاسيكو ضد برشلونة ؟

الخميس 15 أكتوبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيشارك هازارد في الكلاسيكو ضد برشلونة ؟



وكالات / سما /

لا يريد الجناح والنجم البلجيكي إيدين هازارد من المخاطرة بحالته الجسدية باستعجال العودة لأجل المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وهذا ما أكدته صحيفة الماركا التي قالت أن نجم ريال مدريد قرر عدم الإسراع في شفاء التمزق العضلي الذي يعاني منه في الساق اليمنى وهو نفس التمزق الناتج من إصابة الشظية التي خضع لعملية جراحية بسببها.

وهذا يعني أن هازارد لن يكون متوفراً للمدرب زين الدين زيدان في مباراة برشلونة في ملعب الكامب نو يوم 24 أكتوبر القادم.

حيث أن الأولوية الآن بالنسبة للاعب البلجيكي هي استعادة الثقة والمعنوية واللياقة الجسدية ومن بعد ذلك سيفكر في العودة إلى أرض الملعب.

ويعمل هازارد بشكلٍ منتظم في صالة الألعاب الرياضية في الوقت الحالي، ولا يجد حاجة للاندفاع لرغبته في العودة للبريق الذي كان عليه مع تشيلسي في المواسم الأخيرة.

#هازارد #الكلاسيكو #ريال مدريد #الريال #برشلونة

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