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فيديو.. الدنمارك تحقق فوز ثمين على حساب انجلترا في دوري الأمم الأوروبية

الخميس 15 أكتوبر 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الدنمارك تحقق فوز ثمين على حساب انجلترا في دوري الأمم الأوروبية



وكالات / سما /

خسرت إنجلترا في ميدانها أمام ضيفتها الدنمارك بهدف دون رد في لقاء جمع المنتخبين، مساء الأربعاء، في اطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ملعب ويمبلي استقبل المباراة بين الفريقين لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المستوى الأول للمسابقة ” المجموعة الثانية “.

عانى منتخب الأسود الثلاثة من نقص عددي بطرد هاري ماجواير بعد حصوله على إنذارين في الدقيقة 31، قبل أن يدون كريستيان إريكسن هدف اللقاء اليتيم من ركلة جزاء عند حدود الدقيقة 35.

و تركت إنجلترا بذلك صدارة المجموعة لبلجيكا بعدما توقف رصيد رجال المدرب جاريث ساوثجيت عند النقطة السابعة في المركز الثالث ، بفارق الأهداف فقط خلف الدنمارك التي تأتي في خانة الوصيف.

بدورها تصدرت بلجيكا المجموعة بعدما فازت على أيسلندا خارج قواعدها بهدفين لهدف، سجلهما روميلو لوكاكو في الدقيقتين 9 ، و 38 ” من ركلة جزاء”.

و رفع منتخب الشياطين الحمر نقاطه للرقم 9 في الصدارة، بينما تبقى أيسلندا في قاع المجموعة بدون نقاط.

#إنجلترا #الدنمارك #بلجيكا #دوري الأمم الأوروبية

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