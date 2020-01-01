  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ميلادينوف يعبر عن قلقه إزاء تدهور وضع الأسير الأخرس ويدعو للإفراج عن الأسرى الإداريين

الخميس 15 أكتوبر 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف يعبر عن قلقه إزاء تدهور وضع الأسير الأخرس ويدعو للإفراج عن الأسرى الإداريين



رام الله / سما /

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن قلقه العميق، إزاء تدهور حالة الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من مدينة جنين، المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الاداري.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة في فلسطين اليوم الخميس، إن المنسق العام ميلادينوف دعا إسرائيل الى توجيه تهم للأسير الأخرس، وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق سراحه، وسراح جميع الأسرى المعتقلين إداريًا على الفور.

ولفت الى أن الأمم المتحدة لعملية السلام، تطلق دعوات بشكل دائم لضرورة الإفراج عن الأسرى الإداريين.

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، عبر عن قلقه إزاء عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز الأسير الأخرس، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال إداريا منذ تاريخ 7 آب/ أغسطس الماضي، ويعاني حاليا من وضع صحي حرج في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

#ميلادينوف #الاسير الاخرس #اسرائيل #اسرى

الأكثر قراءة اليوم

نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2020 رابط موقع كشف النقاط

بالفيديو.. الفتى الأردني ضحية “جريمة الزرقاء” يروي تفاصيل مروعة عمّا تعرض له على يد خاطفيه

فيديو .. الأمن العام يكشف المتهم الرئيس في جريمة الزرقاء

بعد اكتشاف إصابات بـ"كورونا" مجهولة المصدر.. صحة غزة تكشف تفاصيل ما جرى في مخيم البريج...

اسرائيل تحدد موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

الجهاد الاسلامي تعرب عن أسفها ورفضها للحادث الذي وقع في مسجد بخانيونس وتتعهد بمحاسبة المتورطين

"الساعات القادمة حاسمة".. أمريكا تمهل السودان 24 ساعة لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

860x484

غزة : جيش الاحتلال يجهز ممرات برية استعدادًا لأي عملية عسكرية

الصحة بغزة : تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 80 حالة

الرجوب: القاهرة أبلغت الرئيس ترحيبها باستضافة المصالحة و أطراف تضع دواليب لتعطيل المرسوم الرئاسي

قناة عبرية : السودان يرضخ للإنذار الاميركي ويقرر تطبيع العلاقات مع إسرائيل

القدس

المسجد الأقصى و”الحجاج الجدد”.. معاريف: تخوف أردني وتدفق حاخامي.. والسعودية: ما هدف خليفة الأمويين الخامس؟