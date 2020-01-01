ميلادينوف يعبر عن قلقه إزاء تدهور وضع الأسير الأخرس ويدعو للإفراج عن الأسرى الإداريين

رام الله / سما /

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف عن قلقه العميق، إزاء تدهور حالة الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من مدينة جنين، المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الاداري.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة في فلسطين اليوم الخميس، إن المنسق العام ميلادينوف دعا إسرائيل الى توجيه تهم للأسير الأخرس، وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق سراحه، وسراح جميع الأسرى المعتقلين إداريًا على الفور.

ولفت الى أن الأمم المتحدة لعملية السلام، تطلق دعوات بشكل دائم لضرورة الإفراج عن الأسرى الإداريين.

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، عبر عن قلقه إزاء عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز الأسير الأخرس، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال إداريا منذ تاريخ 7 آب/ أغسطس الماضي، ويعاني حاليا من وضع صحي حرج في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.