موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم في كأس ألمانيا 2020 والقنوات الناقلة مباشر

برلين / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، موعد مباراة بايرن ميونخ ضد دورين ميرزينيتش والقنوات الناقلة اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ضمن مواجهات كأس ألمانيا لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم في الكأس يكون الساعة 09.45 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت وفلسطين والعراق والأردن ولبنان وسوريا والبحرين.

كما تنطلق مباراة كأس ألمانيا اليوم عند 08.45 مساء وفق وقت ليبيا والسودان وجمهورية مصر، 10.45 لدى سلطنة عمان والبحرين، 07.45 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث كأس ألمانيا حتى اللحظة، فيما تعرض على قنوات أوروبية، منها (Diema Sport HD، Nova Sport 1 CZECH، Sport TV 3 Potugal، Arena Sport 1 HD Serbia، Sport 1 Germany، Sky Sport 1 HD Germany).

ومن المنتظر أن يظهر نويل لأول مرة مع بايرن ميونخ، في وقت أصبح الفريق البافاري يعاني أزمة في ازدحام جدول المباريات في الدوري الألماني والكأس والبطولة الأوروبية قريبا.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى تاريخيا التي تجمع بطل أوروبا والدوري الألماني مع نظيره دورين، إذ نشر الناديان على مواقع التواصل الليلة، صورا تظهر الاستعدادات الأخيرة للفريقين.

يُذكر أنه بعد مباراة بايرن ميونخ ضد دورين، يحل شالكة ضيفا على نظيره شفاينفورث لحساب منافسات كأس ألمانيا، علما أنه لم يتم جدولة أي لقاءات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.