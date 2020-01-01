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بومبيو يشكر السعودية على دعم "اتفاقات أبراهام" ويحثها على التطبيع مع إسرائيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يشكر السعودية على دعم "اتفاقات أبراهام" ويحثها على التطبيع مع إسرائيل



وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المملكة العربية السعودية تعد قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده ملتزمة مع الرياض فيما يخص التصدي لأنشطة إيران في المنطقة.

وقال بومبيو خلال "الحوار الاستراتيجي" مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة ستواصل برنامج دعم الرياض بالأسلحة بما يساعد على حماية مواطنيها، وتوفير الوظائف الأمريكية.

ومن جانبه، اعتبر الأمير فيصل بن فرحان، أن اجتماعات البلدين مهمة لتعزيز الشراكة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وثمّن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، دور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودور سلطان عمان هيثم بن طارق في جهود بلديهما لإتمام الإفراج عن أمريكيين في سجون الحوثيين.

وتطرق بومبيو للحديث عن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، قائلا: "نأمل أن تنظر السعودية في مسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، كما نود شكرهم على المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام حتى الآن".

وأشار بومبيو إلى أنه يأمل في أن تشجع المملكة السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

#مايك بومبيو #اسرائيل #السعودية

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