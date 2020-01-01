الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويعتدي على أحدهم

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد الاعتداء عليه، واثنين آخرين من بلدة العيسوية شرق المحافظة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الشاب داوود قطينة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح واحتجازه عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال واصلت اقتحاماتها اليومية للعيسوية واعتقلت الشابين آدم فادي مصطفى، ومصعب محمود محيسن من منازلهم في البلدة.